مرتضى منصور يعلن صفقة الزمالك الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضم أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، إلى صفوف الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأزرق.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "أحمد أيمن منصور أصبح لاعبًا في الزمالك بعد أن انضم في صفقة انتقال حر".

وأضاف "لدينا أفضل لاعبين في مصر، وعلاقتنا ممتازة بكل الأندية".

وتعد هذه هي الصفقة الثالثة للزمالك استعدادًا للموسم الجديد، بعد أن أعلن النادي في وقت سابق عن انضمام زكريا الوردي، وإبراهيما نداي.

ويجيد أحمد أيمن منصور، صاحب الـ28 عامًا، اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وانتقل أحمد أيمن منصور إلى بيراميدز عام 2018 قادمًا من المصري، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك أحمد أيمن منصور بصورة منتظمة مع بيراميدز هذا الموسم، إذ لعب 5 مباريات فقط في كل البطولات.

وكان الزمالك حسم لقب الدوري المصري في الموسم الجاري، وبلغ الفارق بينه وبيراميدز، أقرب ملاحقيه، 8 نقاط قبل جولتين فقط على نهاية الموسم.