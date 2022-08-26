قرعة الدوري الأوروبي.. من يواجه الرباعي المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تقام ظهر اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة اسطنبول التركية من أجل استهلال المنافسات الرسمية للبطولة موسم 2022-2023.

تم تقسيم الأندية المشاركة في دور المجموعات إلى 4 أوعية، أتت كالتالي:

وعاء 1

روما (إيطاليا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

أرسنال (إنجلترا)

لاتسيو (إيطاليا)

براغا (البرتغال)

كرفينا زفيزدا (صربيا)

دينامو كييف (أوكرانيا)

أولمبياكوس (اليونان)

وعاء 2

فينورد (هولندا)

رين (هولندا)

بي إس في أيندهوفن (هولندا)

موناكو (فرنسا)

ريال سوسيداد (إسبانيا)

كاراباغ (أذربيجان)

مالمو (السويد)

لودوجورتس (بلغاريا)

وعاء 3

شريف (مولدوفا)

ريال بيتيس (إسبانيا)

ميدتجيلاند (الدنمارك)

بودو / جليمت (النرويج)

فيرينكفاروس (المجر)

يونيون برلين (ألمانيا)

فرايبورغ (ألمانيا)

فنربخشة (تركيا)

وعاء 4

نانت (فرنسا)

هلسنكي (فنلندا)

شتورم جراتس (النمسا)

إيك لارنكا (قبرص)

أومونيا (قبرص)

زيورخ (سويسرا)

سان جيلوازي (بلجيكا)

طرابزون سبور (تركيا)

كيف تعمل قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

- تم تصنيف الأندية الـ 32 المشاركة في أربعة أوعية من ثمانية، وفقًا للمبادئ التالية.

• يضم الوعاء الأول حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي (روما) والأندية السبعة الأولى في تصنيفات الأندية، والمجموعة الثانية هي الأندية الثمانية التالية في التصنيف، وهكذا دواليك للمجموعتين 3 و 4.

• لضمان عدم لعب الأندية التابعة لنفس الاتحاد في أوقات واحدة، سيتم تمييز المجموعات الثمانية باللون: المجموعات من الأولى إلى الرابعة ستكون باللون الأحمر والمجموعات من الخامسة إلى الثامنة باللون الأزرق.

• عند تواجد الناديين، على سبيل المثال، للمجموعات الحمراء (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) ، سيتم وضح النادي الثاني - بمجرد ظهوره- تلقائيًا إلى إحدى المجموعات الزرقاء الأربع.

• ستقام المباريات في سواء في المجموعات الحمراء أو الزرقاء في أوقات انطلاق بديلة (18:45 أو 21:00 بتوقيت وسط أوروبا).

موقف الرباعي المصري

يتواجد في قرعة الدوري الأوروبي 4 أندية تضم لاعبين مصريين، وهي أرسنال الإنجليزي الذي يضم محمد النني، أولمبياكوس اليوناني، الذي يضم أحمد حسن "كوكا"، وهم ضمن الوعاء الأول، ثم نانت الفرنسي الذي يضم مصطفى محمد، وهم ضمن الوعاء الرابع، بجاب طرابزون سبور التركي الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه".

يمكن أن يتواجد كوكا أو النني مع أي من مصطفى محمد أو تريزيجيه، لكن لم يتواجد ثنائي الوعاء الرابع في نفس المجموعة في كل الأحوال.

تابعونا للتعرف على أحداث القرعة بداية من الواحدة ظهرًا..