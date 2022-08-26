جناح سانتوس البرازيلي: الأهلي قدم عرضًا لضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف لوكاس براجا، جناح سانتوس، أن الأهلي قدم عرضًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، لكن النادي البرازيلي رفض العرض.

وقال براجا، في تصريحات لشبكة "Santa Cecília" البرازيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "نعم، الأهلي قدم عرضًا لضمي لكن القيمة المالية لم ترضِ سانتوس".

وكانت تقارير صحفية برازيلية كشفت في وقت سابق أن الأهلي قدم عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار لضم الجناح البرازيلي، لكن سانتوس طلب 10 ملايين دولار للتخلي عن لاعبه.

ويبحث الأهلي في سوق الانتقالات عن جناح أيسر استعدادًا للموسم الجديد.

ويبلغ براجا من العمر 25 عامًا، ولعب 46 مباراة مع سانتوس في كل البطولات في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

ويرتبط براجا بعقد مع سانتوس حتى أبريل 2026.