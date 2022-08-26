حبس مرتضى منصور .. محامي الأهلي : مديرية أمن الجيزة تسلمت الحكم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، عن تسلم مديرية أمن الجيزة حكم حبس رئيس الزمالك مرتضى منصور .

وقال عثمان، في تصريحات صحفية "مديرية أمن الجيزة تسلَّمت الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك الأسبوع الماضي".

وأضاف: "من المفترض أن تقوم المديرية بتنفيذ الحكم وضبط رئيس الزمالك لتنفيذ الحكم الصادر ضده".

الحكم صدر بتاريخ 10 أغسطس

وقال عثمان في تصريحات لقناة الأهلي مساء الخميس: «الحكم صدر بتاريخ 10 أغسطس، من دائرة استئنافية واجبة النفاذ».

وتابع: «مندوب وزارة الداخلية ممثلًا في مديرية أمن الجيزة، تسلم الحكم وينتظر تنفيذه».

وأكد : «الحكم قائم وسارٍ، ننتظر أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ الأمر. من حق المتهم طلب الطعن أو النقض، لكن الإجراءات لا توقف التنفيذ».

وتابع : «لا يوجد إجراء إيقاف التنفيذ، لكن المتهم من الممكن أن يتهرب. لا بد للمتهم أن يسلم نفسه لتنفيذ الحكم عليه».

واختتم محمد عثمان حديثه: «النادي الأهلي تقدم ببلاغات جديدة بسبب تجاوزات سب وقذف من رئيس الزمالك».

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت حبس مرتضى منصور لمدة شهر، وذلك في قضية سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ويشدد مرتضى منصور على أنه مستمر في معركته القانونية مع محمود الخطيب، ولن يعتذر أو يفوض أي شخص للاعتذار نيابةً عنه.