شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 121 مباراة جمعت الزمالك والمصرى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اختبارا صعبا عندما يلتقى مع المصرى بالجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

والتقى الزمالك مع المصرى فى 121 مباراة سابقة حقق الفارس الأبيض الفوز فى 73 لقاء وفاز المصرى فى 20 مباراة وحسم التعادل نتيجة 28 مباراة بين الفريقين، وسجل الزمالك 197 هدفا فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 88.

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الابيض بخمسة أهداف مقابل هدف فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف.

أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1، ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.



مواجهات الزمالك والمصرى

ويحتل نادي الزمالك، صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر، بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.