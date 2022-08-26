موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى الليلة فى الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اختبارا صعبا عندما يلتقى مع المصرى باستاد برج العرب بالجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج ، وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، ليحسم الأخير لقب الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات تحصيل حاصل أمام الاتحاد السكندري وتعادل بهدف لكل فريق ثم أمام المصري البورسعيدي الليلة، وأخيراً أمام إيسترن كومباني (الاثنين).

الزمالك يتوج بدرع الدوري للموسم الثانى على التوالي

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والمصرى البورسعيدى

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والمصرى البورسعيدى بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى وسجل هدف المصرى ياسر حمدى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.

غيابات الزمالك أمام المصرى البورسعيدى

قرر فيريرا المدير الفني للزمالك خوض المباريات المتبقية في الدوري بلاعبين من الناشئين وفريق الأمل لرغبته فى إراحة العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم، الجمعة، فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.