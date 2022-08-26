بعثة شابات الطائرة تغادر إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم، الجمعة، بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة إلى تونس لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها هناك.

محمد يوسف

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