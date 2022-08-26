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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات الطائرة تغادر إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم، الجمعة، بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة إلى تونس لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها هناك.
وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من :
محمود الفقى رئيس البعثة
ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات
ك ماجد مصطفى مدير فنى
ك نجلاء فوزى مدرب عام
د يارا نبيل علاج طبيعى
مصطفى صالح محلل تفنى
ناصر حمدى مدير إدارة
حكم مرافق عاطف متولى
اللاعبات
تقى الله مدحت
حبيبة زعتر
شهد الفقى
فريدة هشام
هنا تامر
مريم ثابت
ملك اسماعيل
ملك شاهين
مى غزال
نور ايهاب
ندى مرجان
سلمى يوسف
منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة
بعثة منتخب شابات الطائرة
منتخب شابات الطائرة