شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب السلة يواجه صربيا والمجر فى كأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب السلة، تحت 18 سنة، منافساته فى كأس العالم التى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 من الشهر الجارى لبطولة 3x3. ومن المقرر أن يلتقى شباب الفراعنة مع صربيا، ثم المجر، فى اليوم الثانى للمنافسات.

وكان المنتخب فاز على توباجو وخسر من المانيا اول أمس الأربعاء فى أول أيام البطولة.

ويمثل منتخب مصر للشباب كل من: إبراهيم علاء زهران، ياسين ياسر عبد الوهاب، بلال محمد عبد المطلب، محمد أحمد عبد اللطيف، ومعهم المدير الفنى ياسر أبو الفتوح،

يذكر أن منتخب الشباب يأتي في المجموعة الأولى برفقة ألمانيا وصربيا والمجر وترينيداد توباجو.