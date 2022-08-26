شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى اليوم استعداداته لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الرابعة عصر غد، السبت، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة عقب قرار رابطة الأندية المحترفة بنقل اللقاء من ملعب المقاولون العرب.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، استمرار استبعاد محمد فوزي حارس مرمي الفريق عن مباراته المقبلة ضد إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل إراحة اللاعب حتي لا يتعرض للإجهاد بعدما شارك فى معظم مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة إلى منح زملائه فرصة للمشاركة فى المواجهات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

كما حرص ” الجمل ” وجهازه المعاون على ضم عبد الله السعيد لاعب فريق الشباب فى قائمته القادمة، بعدما تألق فى الآونة الأخيرة خلال التدريبات الجماعية من أجل تحفيزه للمنافسة على فرصة المشاركة فى اللقاءات قبل نهاية الموسم الجاري.