شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب جدول الدوري قبل مواجهة الزمالك والمصرى البورسعيدى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى التاسعة مساء اليوم، اختباراً صعباً عندما يلتقى مع المصرى باستاد برج العرب، فى الجولة الـ33 للدورى، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27، بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك - 76 نقطة

بيراميدز - 68 نقطة

الأهلى - 67 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

طلائع الجيش - 50 نقطة



جدول ترتيب الدورى الممتاز

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تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.