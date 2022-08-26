شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف تزين مسيرة أحمد أيمن منصور بعد انضمامه إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردى لاعب الرجاء المغربي، والسنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.

وبدأ أحمد أيمن منصور مشواره مع الكرة في ناشئي الزمالك، ثم انتقل لطلائع الجيش والداخلية والمصرى قبل انتقاله إلى بيراميدز، ليشارك بشكل فعال فى المباريات وينضم لمنتخب مصر، ويشارك فى 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد فى قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

على مدار مسيرته فى ملاعب الساحرة المستديرة، شارك أحمد أيمن منصور مع 3 أندية في الدوري:

السن: 28 سنة

القيمة التسويقية: 500 ألف يورو

مع الداخلية:

شارك في: 18 مباراة

صنع: هدفاً ولم يسجل

مع المصري:

شارك في: 71 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 3 أهداف

مع بيراميدز:

شارك في: 95 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: هدفاً واحداً

إجمالي مبارياته في الدوري: 185 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 5 أهداف.