شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يبحث عن الفوز الثالث على التوالى مع المقاولون أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على الاتحاد السكندرى، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الأسكندرية.

ويعيش المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، حالة من الصحوة الكروية في الأسابيع الأخيرة، حيث تولى غريب مهمة تدريب المقاولون في 7 أغسطس الجاري، ونجح في تصحيح الأوضاع بعدما تراجع ذئاب الجبل إلى المركز قبل الأخير.

وتحت قيادة شوقي غريب حصد المقاولون العرب 7 نقاط ثمينة خلال آخر 3 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

ويبحث مدرب المقاولون عن حصد الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع رصيد الذئاب إلى النقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون إلى 4 نقاط فقط، لحسم البقاء في الدوري من أخر جولتين.

ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30.