شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إبراهيم عادل "حاوي جديد" فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الآونة الأخيرة أنباء كثيرة عن دخول إبراهيم عادل صانع ألعاب بيراميدز الواعد، في اهتمامات النادي الأهلي، وهو أمر ليس بجديد، حيث تثار دائماً تلك الأنباء منذ تألق اللاعب مع الفريق السماوي، خاصة مع حاجة الأهلي للاعب بنفس إمكانياته.

يعد إبراهيم عادل موهبة من العيار الثقيل فرضت نفسها على الوسط الكروي، حيث استطاع الجناح الأيسر لفريق بيراميدز، رغم حداثة سنه الذي لم يتجاوز الـ 21 عاماً، أن يثبت أقدامه بشكل كبير في تشكيل بيراميدز ويتألق مع الفريق السماوي ليصبح محط صراع كبار الأندية.

وفي الموسم الجاري شارك إبراهيم عادل في 30 مباراة مع بيراميدز بمختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى وترددت أنباء قوية عن دخول اللاعب في الحسابات الفنية للنادي الأهلي.

ويمتد عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة وموثق بصورة رسمية من جانب الاتحاد، وبالتالي عقده مستمر مع بيراميدز حتى موسم 2024/2025، وهو ما يجعل مسئولي الأهلي مضطرين إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع بيراميدز للحصول على خدمات إبراهيم عادل.

وعن المشاركات الدولية، حظي إبراهيم عادل بمشاركة دولية وحيدة مع منتخب مصر تحت 20 سنة، أحرز خلالها هدفاً واحداً، كما شارك مع المنتخب الأول في 4 مباريات حتى الآن منذ انضمامه إلى الفراعنة في سبتمبر 2021.