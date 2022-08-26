شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويستعيد فريق الطلائع جهود لاعبه مصطفى الزنارى في مواجهة الاهلى بعد انتهاء الإيقاف، وغاب مصطفى الزنارى عن مباراة فريقه أمام سيراميكا بالجولة الثانية والثلاثين للمسابقة بعدما حصل على الإنذار الثالث فى لقاء الطلائع مع انبى.

وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات الأهلى بالدورى وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأحمر قبل ملاقاته بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى.

ويبحث العشرى عن انتصار جديد يعيد الطلائع للمربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للدورى، فى ظل صراع المحتدم مع فيوتشر، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بعدما حسم الزمالك اللقب للموسم الثانى على التوالى فيما لايزال صراع أهل القاع مشتعلا، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.