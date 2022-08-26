شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضع اليوم الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.
ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.
ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21.
على صعيد مختلف، طلب مجلس إدارة نادى فاركو من الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، إعداد تقرير شامل للفريق، يتضمن تقييم كل عناصر الفريق وتحديد اللاعبين الراحلين، وكذلك المراكز الشاغرة التى تحتاج للدعم، استعداداً لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية.
ويجهز نادى فاركو سياسة جديدة فى ملف التعاقدات الجديدة تشمل مجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، والعمل على تطوير قدرات الفريق للأفضل. ونجح فاركو فى تقديم موسم متميز رغم أنه الموسم الأول للفريق البرتقالى بدورى الأضواء والشهرة.