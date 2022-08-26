شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضع اليوم الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21.