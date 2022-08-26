شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الاتحاد السكندرى يخشى صحوة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، نظيره المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء بعد التعادل مع الزمالك بهدف لمثله فى الجولة الماضية، بينما حقق المقاولون فوزا مهما على فاركو بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويسعى محمد عمر المدير الفنى لزعيم الثغر، إلى مواصلة النتائج الجيدة التى يحققها مع الفريق بعد الفوز على البنك بثلاثية والتعادل مع الزمالك والإبقاء على الفريق فى الدورى الموسم المقبل، ويأمل فى تحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين ترتيب جدول الدورى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 13 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكهم 50 هدفا.

فى المقابل، يسعى شوقى غريب المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، لاستغلال الصحوة التى يعيشها لاعبوه فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى مع الفريق من أجل الابتعاد خطوة أخرى عن الهبوط الذى يهدد الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على الثلاث نقاط وتحقيق الفوز ونسيان المباراة الماضية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر فى 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.