شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى البورسعيدى على ضفاف الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض في التاسعة من مساء اليوم، فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اختبارا صعبا عندما يلتقى مع المصرى بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ويحتل نادي الزمالك، صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر، بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

واختار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك 20 لاعبا وهم، حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية ، خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي، خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر، خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ومن المقرر أن يجرى فيريرا عدد من التغييرات في التشكيلة الأساسية بعد إراحة اللاعبين الأساسيين من أجل منحهم وقتا كافيا للراحة قبل العودة من جديد للمباريات الرسمية بعد موسم طويل تكلل بالحصول على بطولتى الدورى والكأس من نسخته القديمة .

ويدرس فيريرا استثناء الثنائى محمد عواد وسيد نيمار من قرار الراحة والبدء بهما في لقاء المصرى من أجل منح زملائهم الثقة الكافية في ظل رغبة مجلس الإدارة بعدم خسارة أي مباراة من المباراتين الماضيتين .

على الجانب الآخر، يدخل النادي المصري مباراة اليوم، بهدف استعادة الانتصارات، خاصة بعدما استقر الزمالك على إراحة الأساسيين في المباريات المتبقية بعد حسم الدوري، واستعان حسام حسن، المدير الفني للمصري بمباراة الاتحاد السكندري أمام الزمالك والتي جمعت الفريقين في المباراة الماضية باستاد القاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، أوستين أموتو وإسلام أبو سليمة، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم المصري كن كلا اللاعبين في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وحذر حسام حسن، لاعبي المصري من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في استغلال تلك الفرص لإحراز الأهداف، مشددا على أهمية استعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسي، هيثم لعيوني، خط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، خط الهجوم: جريندو، إلياس الجلاصي، أوستن أموتو.