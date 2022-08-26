شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير الشباب بعد مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم مصير اللاعبين الشباب من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو الخروج للإعارة بعد مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الموسم الحالي للدوري المصري، في ظل تلقي عدد من اللاعبين الشباب عروضا من أندية الدوري المصري من أجل الحصول على خدماتهم على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وتلقى أكثر من لاعب عروضا للإعارة من الأهلي مثل أحمد سيد غريب الذي يهتم بالتعاقد معه أكثر من نادي مثل أسوان والداخلية، فيما تقدم حرس الحدود بعرض للحصول على خدمات عبد الرحمن مانو من الأهلي، وكذلك شادي رضوان الذي تلقى عرضا من طلائع الجيش لاستعارته في الموسم الجديد بخلاف رغبة فيوتشر في بقاء عربي بدر ومانو معهم في الموسم المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب في صفوف الأهلي لم يتم حسم مصيرهم حتى الآن مثل أحمد سيد عبد النبي ومحمد شرقية ومحمد خليفة نصير ومحمد فخري وزياد طارق مع الأسماء السالف ذكرهم وهو ما سيتم تحديده بعد نهاية الموسم الحالي، عقب تحديد احتياجات اللاعبين الذين سيتم الإبقاء عليهم وكذلك اللاعبين الذين سيتم تسويقهم في الصيف الحالي.