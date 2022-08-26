شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى اليوم لاستعادة الانتصارات أمام مصر المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مصر المقاصة فى الرابعة مساء اليوم الجمعة، فريق سموحة على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط مصر المقاصة أمام غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويسعى مسئولو نادى المقاصة تسويق عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة الذين تألقوا فى الموسم الحالى من أجل توفير سيولة للصرف على فريق الكرة خلال مشاركته فى دورى الدرجة الثانية بالموسم المقبل فى الدورى، مثل أحمد صبيحة وكريم حلاوة ومحمد عادل امو ومصطفى كاجو، بخلاف بيع هشام حافظ إلى فيوتشر.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفا واستقبلت شباكهم 47.

فى المقابل، يأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة، فى كسر سلسلة اللا فوز الذى يحققها الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المقاصة من أجل تحقيق الفوز الغائب عن الفريق منذ الفوز على الأهلى، لتأمين المركز السادس الذى بات فى خطر وإنهاء الدورى فى أفضل مركز.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 42 هدفا واستقبلت شباكهم 45.