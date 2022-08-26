شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا ينسق مع غرابة للترتيب لمعسكر المنتخب فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اسناد الترتيب لمعسكر المنتخب الأول للمدير الاداري للمنتخب محمد غرابة، بعدما أعلن اتحاد الكرة تعيين الأخير مديرا إداريا لـ منتخب مصر رسميًا.

ووافق فيتوريا على تعيين غرابة مديرا إداريا للمنتخب وراهن على نجاح الأخير في الترتيب لمعسكر المنتخب المقبل، وضمان استمراره في منصبه.

وكان وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق هو آخر من تولى منصب مدير المنتخب إبان فترة البرتغالي كارلوس كيروش والتي انتهت في مايو الماضي بشكل رسمي.

وأخطر البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اتحاد الكرة رسميا بانطلاق معسكره الأول مع المنتخب في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 27 من الشهر نفسه، مطالبا الجبلاية بانهاء الاتفاق على وديتين على الأقل لخوضهما في هذه الفترة.

كشفت تقارير صحفية عن تقدم المنتخب المصرى بطلب للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم من أجل إقامة مباراة ودية تجمع منتخب جنوب أفريقيا مع المنتخب الوطنى الأول فى مباراة دولية ودية خلال فترات التوقف الدولى استعدادًا لمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.