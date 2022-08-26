شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الجونة يستضيف فيوتشر في مباراة قوية بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الجونة فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فريق فيوتشر على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث يدخل الجونة اللقاء بعد التعادل الإيجابى 2/2 مع سموحة فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر فوزا مهما على بيراميدز بهدف نظيف فى نفس الجولة.

واعترف طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الجونة، بصعوبة مهمته فى إنقاذ الفريق، قائلا: ماذا أعمل فى أهداف ضعيفة تأتى فى حارس يمتلك الخبرة والكفاءة ولكنها كرة القدم، وقبلت المهمة المستحيلة بعد الاتفاق مع مسئولى الجونة واعترافهم بصعوبة المهمة، ولكن تم الاتفاق على المحاولة، مؤكدا أنه متمسك بالأمل الضعيف حتى آخر دقيقة فى المسابقة، مطالبا اللاعبين بتحمل المسئولية وبذل أقصى جهد لإنقاذ الفريق من الهبوط.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، بعدما خاص 32 مباراة نجح فى تحقيق 7 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم و17 تعادل، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 44 هدفا.

فى المقابل، يأمل على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، فى مواصلة تحقيق الانتصارات والعودة بالثلاث نقاط بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التى يعيشها اللاعبون بعد الفوز على بيراميدز، وحذرهم من الاندفاع والقوة التى سيكون عليها الجونة بسبب موقفه الصعب، وطالبهم بضرورة التحلى بالهدوء والتركيز لعبور هذه المباراة وتحقيق الفوز.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 53 نقطة جمعها من 32 مباراة، حيث فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.