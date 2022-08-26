شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يضم عبدالله السعيد لقائمة الإسماعيلى أمام إنبى وعودة دونجا للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الإسماعيلي، فى تدريبات فريقه استعدادًا لملاقاة إنبي خلال الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام. يأتي ذلك بعد تماثل دونجا للشفاء من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة ضد إيسترن كومباني التى أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما. وكان اللاعب قد اجتاز الاختبار الطبي الذى خضع له فى الساعات الماضية بعدما كان يعاني من آلام فى منشأ العضلة الأمامية، ليصبح جاهزا للمباراة المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل.

على صعيد متصل ، قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إستمرار استبعاد محمد فوزي حارس الفريق عن مباراته المقبلة ضد إنبي ضمن منافسات الدوري العام وذلك من أجل إراحة اللاعب حتي لا يتعرض للإجهاد بعدما شارك فى معظم مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة إلى منح زملائه فرصة للمشاركة فى اللقاءات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

كما حرص الجمل وجهازه المعاون على ضم عبد الله السعيد لاعب فريق الشباب فى قائمته القادمة بعدما تألق فى الآونة الأخيرة خلال التدريبات الجماعية من أجل تحفيزه للمنافسة على فرصة للعب قبل نهاية الموسم الجاري.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على إنبي يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب بتروسبورت بالقاهرة عقب قرار رابطة الأندية المحترفة بنقل اللقاء من ملعب المقاولون العرب.