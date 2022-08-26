شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود الهجوم فى تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، تحديا صعبا عندما يلتقي بالنادي المصري ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

وتقام مباراة الزمالك والمصري في التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات، بينما يطمح المصري إلى تحسين مركزه بجدول الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد طارق – محمود علاء – محمد حمدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : إسلام جابر – سيف جعفر – محمد خضرى – يوسف أسامة – أيشو

خط الهجوم : عمر السعيد

ويحتل نادي الزمالك، صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر، بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسي، هيثم لعيوني، خط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، خط الهجوم: جريندو، إلياس الجلاصي، أوستن أموتو.