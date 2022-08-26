شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح الفرصة لكل الناشئين بآخر مباراتين فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على استمرار الدفع بالوجوه الجديدة في مباراتي الفريق الأحمر المتبقيتين بالدوري ضد طلائع الجيش ثم سيراميكا بالجولتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين، من أجل منحهم الفرصة للظهور مع الفريق الأول وتسويقهم للأندية الراغبة في الحصول على خدماتهم خلال الصيف الحالي.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على أكثر من لاعب في مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا مثل رأفت رجب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي وعلي عمرو وميدو نبيل وغيرهم من الاعبين الذين لم يحظوا على فرصة كافية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، من أجل تجهيزهم للفترة القادمة أو تسويقهم لأندية الدوري الممتاز.

واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نيدفيد من العودة للأهلى فى ظل حاجته إلى لاعب وسط يجيد اللعب فى مركز رقم 8، إلا أن اللاعب لا يزال يدرس فكرة العودة لناديه الأصلى فى الوقت الحالى، حيث إنه يخشى من العودة إلى دكة الأهلى وعدم المشاركة بعد العودة إلى الجزيرة على عكس الحال فى فيوتشر، والذى يشهد مشاركته بشكل أساسى وعاد معه للتألق.

يذكر أن كريم نيدفيد ابتعد عن المشاركة مع الأهلى لمدة عامين بسبب الإصابة فى غضروف الركبة، حيث تحمل ناديه كل تكاليف علاجه فى الخارج خلال فترة إصابته التى أبعدته عن الملاعب فترة قاربت من العامين والنصف وتسديد كل التزاماته المالية خلال فترة العلاج قبل أن يعود اللاعب للمشاركة فى المباريات من خلال فيوتشر بعدما فضل الجهاز الفنى تجهيزه للمشاركة فى المباريات قبل استعادته مجددا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ووافق الأهلى على إعارة كريم نيدفيد فى وقت سابق إلى نادى فيوتشر لاكتساب اللاعب حساسية المباريات ومشاركته بعد اكتمال شفائه وانتظامه فى التدريبات وجاهزيته التامة للتواجد فى المباريات الرسمية، وظهر اللاعب بصورة جيدة مع فيوتشر وهو ما دفع الأهلى للمطالبة بعودته من جديد بعد موسم من إعارته.