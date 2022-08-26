شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا يصطدم بـ بيراميدز فى الدورى باستاد الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق بيراميدز على استاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل سيراميكا مع طلائع الجيش بهدف لمثله فى الجولة الماضية، بينما سقط بيراميدز أمام فيوتشر بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى العودة لسكة الانتصارات بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى فوز آخر 7 مباريات لعبها الفريق فى الدورى، وطالب سامى من اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى آخر مباراتين لإنهاء الدورى فى أفضل ترتيب، والتركيز فى المباراتين المتبقيتين وعدم الانشغال بالعروض التى يتحدث عنها الإعلام.

يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 35.

فى المقابل، طالب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة فيوتشر، والتركيز على تحقيق الفوز على سيراميكا من أجل المحافظة على الوصافة وعدم التفريط فى أى نقاط من أجل إنهاء الدورى فى أحسن صورة، وحذر اللاعبين من المهارات التى يمتلكها لاعبو سيراميكا فى الشق الهجومى خاصة مصطفى ميسى ومحمد إبراهيم وشادى حسين.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 68 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 53 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.