شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يراقب منتخب الناشئين فى كأس العرب لضم نجومه للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرازيلي روجيريو ميكالي من جهازه المعاون تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي استهل مشاركته في كاس العرب بمواجهة السعودية مساء الأربعاء وحقق فوزا مثيرا في مباراته الأولى بثلاثية دون رد.

وأكد ميكالي لجهاز منتخب الناشئين أنه عازم على اختيار مواهب شابة من هذا المنتخب، رغم أنه ليس السن الذي يمثل القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي، لكنه يراهن على وجود مواهب في هذا المنتخب.

وقال ميكالي لمعاونيه أنه خلال الزيارة الوحيدة التي نظمها لزيارة منتخب الناشئين قبل السفر للجزائر، وجد بعض المواهب التي تستحق تمثيل المنتخب الأولمبي، لكنه آجل الحكم النهائي عليهم للاحتكاك الرسمي في كاس العرب للناشئين.

ويمتلك ميكالي مشوارًا مميزًا كمدير فني، خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى فى تاريخه فى كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016.