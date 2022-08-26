شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..مصر تواجه تونس فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم ،الجمعة، منتخب كرة السلة رجال مع نظيره تونس فى أول مباريات تصفيات كأس العالم التي تقام فى تونس وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

ويتواجد منتخب مصر فى المرحلة النهائية من التصفيات فى مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

تضم قائمة المنتخب كل من أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.