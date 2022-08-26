شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم تحضيراته لموقعة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد طلائع الجيش غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة طلائع الجيش واللاعبين الذين ينوي الدفع بهم في هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، ودراسته في الموقف الدفاعي باعتبار أن طارق العشري يركز كثيرا على تأمين الشق الدفاعي لفريقه مع الاعتماد على الكرات المرتدة في الضغط على منافسيه.

وطلب مسئولو النادى الأهلى من كريم نيدفيد لاعب الفريق، والمعار إلى فيوتشر لمدة عامين، قطع إعارته مع النادى الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، فى ظل حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير للعودة من جديد إلى الأهلى وقطع إعارته مع فيوتشر والتى تمتد إلى الموسم المقبل.

واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نيدفيد من العودة للأهلى فى ظل حاجته إلى لاعب وسط يجيد اللعب فى مركز رقم 8، إلا أن اللاعب لا يزال يدرس فكرة العودة لناديه الأصلى فى الوقت الحالى، حيث إنه يخشى من العودة إلى دكة الأهلى وعدم المشاركة بعد العودة إلى الجزيرة على عكس الحال فى فيوتشر، والذى يشهد مشاركته بشكل أساسى وعاد معه للتألق.

يذكر أن كريم نيدفيد ابتعد عن المشاركة مع الأهلى لمدة عامين بسبب الإصابة فى غضروف الركبة، حيث تحمل ناديه كل تكاليف علاجه فى الخارج خلال فترة إصابته التى أبعدته عن الملاعب فترة قاربت من العامين والنصف وتسديد كل التزاماته المالية خلال فترة العلاج قبل أن يعود اللاعب للمشاركة فى المباريات من خلال فيوتشر بعدما فضل الجهاز الفنى تجهيزه للمشاركة فى المباريات قبل استعادته مجددا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ووافق الأهلى على إعارة كريم نيدفيد فى وقت سابق إلى نادى فيوتشر لاكتساب اللاعب حساسية المباريات ومشاركته بعد اكتمال شفائه وانتظامه فى التدريبات وجاهزيته التامة للتواجد فى المباريات الرسمية، وظهر اللاعب بصورة جيدة مع فيوتشر وهو ما دفع الأهلى للمطالبة بعودته من جديد بعد موسم من إعارته.