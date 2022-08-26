شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة لبنان فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة الكابتن محمد وهبة، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره اللبناني غدًا السبت، في الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة كأس العرب.

وكان ناشئو الفراعنة حققوا فوزا كبيرا على نظيرهم السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الأربعاء في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة حاليا في الجزائر، سجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل، وأحمد زيدان معدا بدنيا، علي محمد محلل أداء، شريف نعيم مسؤول مهمات.