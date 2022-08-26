شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي المصري يفتح باب الرحيل أمام "قفشة" ويرفض عروض الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية، عن فشل مفاوضات انتقال محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الأهلي المصري إلى فريق سيفاسبور التركي.

وتلقى الأهلي في وقت سابق، عرضًا من سيفاسبور من أجل الحصول على خدمات قفشة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال موقع يلا كورة المصري، إن العرض الذي وصل للنادي الأهلي من النادي التركي لاستعارة قفشة، لمدة موسم واحد.

وأضاف أن العرض وصلت قيمته إلى 250 ألف دولار فقط، بالإضافة إلى الاتفاق المالي الذي سيتم مع اللاعب.

وأشار الموقع إلى عدم قبول إدارة الشياطين الحمر للعرض الأول، ليزيد المقابل في الساعات الماضية إلى 300 ألف دولار.

وأخبر الأهلي الوسيط برفضه للعرض بسبب ضعف قيمته المالية من ناحية، فضلًا على عدم موافقة المارد الأحمر على العرض إلا إذا كان إعارة بنية البيع أو بيع نهائي.

وكان محمد مجدي قفشة، الذي سيغيب عن التدريبات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب جراحة "فتق في جدار البطن"، قد أبدى في وقتٍ سابق رغبته في الرحيل عن الأهلي، من أجل الاحتراف الخارجي.