شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مبارة الزمالك والمصرى فى الجولة 33 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اختبارا صعبا عندما يلتقى مع المصرى ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

موعد مباراة الزمالك والمصريتقام مباراة الزمالك والمصري في التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات، بينما يطمح المصري إلى تحسين مركزه بجدول الدوري ترتيب الزمالك والمصري في الدوريويحتل نادي الزمالك، صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر، بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً. قائمة الزمالك لمواجهة المصرياختار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك 20 لاعبا وهم، حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية ، خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي، خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر، خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف. التشكيل المتوقع للمصريومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسي، هيثم لعيوني، خط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، خط الهجوم: جريندو، إلياس الجلاصي، أوستن أموتو.