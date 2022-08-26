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مدرب أياكس يوجه رسالة لليفربول بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - علق ألفريد شرودر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي، على قرعة دور المجموعات في  دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

رد فعل مدرب أياكس على مواجهة  

وقال ألفريد شرودر في تصريحات نشرها موقع أياكس الرسمي: "إذا كنت صادقًا، فإن ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا في المجموعة".

وتابع: "لا يزال اللعب هناك مميزًا للغاية، لكنني أيضًا أحب نادي رينجرز، أعرف جيوفاني فان برونكهورست (مدرب رينجرز) جيدًا، ولدي علاقة شخصية مع ديف فوس (مساعد مدرب رينجرز ومدرب شباب أياكس السابق).

واختتم: "لا يزال يتعين علينا إلقاء نظرة جيدة على نابولي، لكنهم قدموا موسمًا جيدًا العام الماضي، كما قدم رينجرز أداءً جيدًا في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، تواجدهم في النهائي لم يكن من فراغ".

مجموعات دوري أبطال أوروبا 


المجموعة الأولى
- أياكس أمستردام

- ليفربول

- نابولي

- رينجرز

المجموعة الثانية
- بورتو

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- كلوب بروج

المجموعة الثالثة
- بايرن ميونخ

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- إنتر ميلان

- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة
- آينتراخت فرانكفورت

- توتنهام

- سبورتنج لشبونة

- مارسيليا

المجموعة الخامسة
- ميلان

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- سالزبورج

- دينامو زغرب

المجموعة السادسة
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- لايبزج

- شاختار دونيتسك

- سيلتيك

المجموعة السابعة
- مانشستر سيتي

- إشبيلية

- بوروسيا دورتموند

- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة
- باريس سان جيرمان

- يوفنتوس

- بنفيكا

- مكابي حيفا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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