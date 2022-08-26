شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أياكس يوجه رسالة لليفربول بعد قرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ألفريد شرودر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي، على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

رد فعل مدرب أياكس على مواجهة ليفربول

وقال ألفريد شرودر في تصريحات نشرها موقع أياكس الرسمي: "إذا كنت صادقًا، فإن ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا في المجموعة".

وتابع: "لا يزال اللعب هناك مميزًا للغاية، لكنني أيضًا أحب نادي رينجرز، أعرف جيوفاني فان برونكهورست (مدرب رينجرز) جيدًا، ولدي علاقة شخصية مع ديف فوس (مساعد مدرب رينجرز ومدرب شباب أياكس السابق).

واختتم: "لا يزال يتعين علينا إلقاء نظرة جيدة على نابولي، لكنهم قدموا موسمًا جيدًا العام الماضي، كما قدم رينجرز أداءً جيدًا في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، تواجدهم في النهائي لم يكن من فراغ".

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى

- أياكس أمستردام

- ليفربول

- نابولي

- رينجرز

المجموعة الثانية

- بورتو

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- كلوب بروج

المجموعة الثالثة

- بايرن ميونخ

- برشلونة

- إنتر ميلان

- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

- آينتراخت فرانكفورت

- توتنهام

- سبورتنج لشبونة

- مارسيليا

المجموعة الخامسة

- ميلان

- تشيلسي

- سالزبورج

- دينامو زغرب

المجموعة السادسة

- ريال مدريد

- لايبزج

- شاختار دونيتسك

- سيلتيك

المجموعة السابعة

- مانشستر سيتي

- إشبيلية

- بوروسيا دورتموند

- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

- باريس سان جيرمان

- يوفنتوس

- بنفيكا

- مكابي حيفا