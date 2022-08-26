شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 26 /8 /2022 في الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة 26 /8 /2022، 5 مباريات حاسمة فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى المقاصة مع سموحة، الاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب، الجونة مع فيوتشر، سيراميكا مع بيراميدز، بجانب مباراة المصرى مع الزمالك.

موعد مباراة المقاصة وسموحة

فى الرابعة مساء، يستضيف فريق مصر المقاصة فريق سموحة على استاد الكلية الحربية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط مصر المقاصة أمام غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفا واستقبلت شباكهم 47.

فى المقابل، يحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 42 هدفا واستقبلت شباكهم 45.

موعد مباراة الاتحاد والمقاولون

وفى السادسة والنصف مساء، يستقبل فريق الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، فى مباراة صعبة على كلا الفريقان، حيث يدخل الاتحاد اللقاء بعد التعادل مع الزمالك بهدف لمثله فى الجولة الماضية، بينما حقق المقاولون فوزا مهما على فاركو بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 13 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكهم 50 هدفا.

فى المقابل، يحتل المقاولون المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر فى 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

موعد مباراة الجونة وفيوتشر

وفى السادسة والنصف مساء، يلتقى فريق الجونة مع فريق فيوتشر على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يدخل الجونة اللقاء بعد التعادل الإيجابى 2/2 مع سموحة فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر فوزا مهما على بيراميدز بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، بعدما خاص 32 مباراة نجح فى تحقيق 7 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم و17 تعادل، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 44 هدفا.

فى المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 53 نقطة جمعها من 32 مباراة، حيث فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

موعد مباراة سيراميكا وبيراميدز

وفى التاسعة مساء، يواجه فريق سيراميكا نظيره فريق بيراميدز على استاد المقاولون العرب، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل سيراميكا مع طلائع الجيش بهدف لمثله فى الجولة الماضية، بينما سقط بيراميدز أمام فيوتشر بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 35.

فى المقابل، يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 68 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 53 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

موعد مباراة المصرى والزمالك

يلتقى فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره المصرى البورسعيدى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى المباراة قبل الأخيرة من منافسات الدورى المصرى.

ويسعى فيريرا إلى منح كل اللاعبين البدلاء الفرصة بشكل كامل خلال المباراتين المقبلتين أمام المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى من أجل رؤيتهم على الطبيعة لتحديد احتياجات الفريق فى الموسم المقبل فى ظل رغبة الإدارة على استكمال الإنجازات وتحقيق بعض البطولات والمنافسة على دورى أبطال أفريقيا التى ستقام الشهر المقبل.