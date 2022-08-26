شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سيراميكا يكشف سبب غياب ثنائى الفريق عن مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجواد طبيب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا أن محمود نبيل يعاني من كدمة بنخاع العظام في الإصبع الأكبر بالقدم اليمنى، حيث يحتاج إلى فترة أسبوعين للتعافي من إصابته، لافتاً إلى أن عبد الله محمود يعاني من إصابة بكدمة في أعلى عظمة الساق، ويتعافى من إصابته بعد أسبوع.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا ، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز اليوم الجمعة بالجولة 32 من عمر الدوري الممتاز،وضمت القائمة 20 لاعباً جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - عبد الله جمعة - أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - إيفانز منساه - مصطفى بهاء - محمد توني - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - مصطفى ميسي

خط الهجوم: باسم مرسي - حمزة مجدي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا ، كلا من الحارس محمود كوكو ومحمود نبيل وعبد الله محمود للإصابة، بجانب مصعب البطاط وشادي حسين للإيقاف لتراكم الإنذارات.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة، بينما يحل فريق بيراميدز ثانياً برصيد 68 نقطة.