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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..محاضرة فنية للاعبي منتخب الناشئين بعد تناول العشاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ألقى محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين بإحدى القاعات عقب تناول وجبة العشاء.
تطرق وهبة خلال المحاضرة إلى بعض الملاحظات على أداء اللاعبين خلال مباراة أمس أمام السعودية التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في كأس العرب المقامة حاليا في الجزائر ، وشرح المدير الفني للاعبين هذه الملاحظات لمعالجتها وتلافيها في مباراة لبنان السبت المقبل.
و يلتقى منتخب الناشئين المصري نظيره اللبناني غدا السبت في الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة كأس العرب.
وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة الكابتن محمد وهبة، فوزا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت اليوم في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة حاليا في الجزائر.
سجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.
يترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل، وأحمد زيدان معدا بدنيا، علي محمد محلل أداء، شريف نعيم مسئول مهمات.