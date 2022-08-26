صور ..محاضرة فنية للاعبي منتخب الناشئين بعد تناول العشاء

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة الكابتن محمد وهبة، فوزا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت اليوم في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة حاليا في الجزائر.

سجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

يترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل، وأحمد زيدان معدا بدنيا، علي محمد محلل أداء، شريف نعيم مسئول مهمات.