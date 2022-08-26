اتحاد الكرة لمصراوي: نفاوض 3 منتخبات لخوض مباراتين وديتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عبد الباسط

دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع 3 اتحادات وطنية، للاتفاق على مباراتين وديتين يخوضهما منتخب مصر خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وقال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات ليلا كورة، إن الاتحاد يتفاوض حاليا مع كل من النيجر وليبيريا والسودان.

ومن المنتظر أن يقيم منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة روي فيتوريا، المدير الفني الجديد، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل خوض مواجهتين وديتين في الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يستمر التوقف الدولي في سبتمبر المقبل بين يومي 19 و27 من الشهر القادم.

وستكون أولى الاستحقاقات الرسمية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة مواجهة مالاوي (مرتين) في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في شهر مارس 2023.