سيف الوزيري: "المتحدة" قدمت مشروعا كاملا للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سيف الوزيري، رئيس شركتي "بريزنتيشن" و"ستادات"، أن استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي لن تؤثر على الاتفاقات المبرمة مؤخرا بين القلعة الحمراء وشركة المتحدة للخدمات الرياضية، المسؤولة عن رعاية وتسويق حقوق الرعاية في الرياضة المصرية.

وقال سيف الوزيري عبر برنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس 1: "بدأنا التفاوض مع شركة الكرة بالنادي الأهلي على عقود الرعاية قبل 10 أشهر، وشركة المتحدة للخدمات الرياضية قدمت مشروعا كاملا للقلعة الحمراء، وهناك قطاع في الشركة الجديدة سيتولى تنفيذ المشاريع التي نتكلم عنها".

وأضاف: "شركة الأهلي كانت قد تواصلت مع إحدى شركات الطيران العالمية ومع شركات أخرى ولكن لم يتم الاتفاق النهائي والتوقيع حتى الآن".

وتابع: "رحيل شركة الكرة لن يؤثر على الاتفاق مع الأهلي، وتم الاجتماع مع محمود الخطيب، رئيس النادي، من أجل إكمال وتنفيذ اتفاقات الرعاية لكن لم يتم التوقيع بشكل رسمي حتى الآن مع أي طرف".

وواصل: "في الفترة القادمة لن تقتصر مصادر التمويل على الرعاية والبث، حيث ستكون هناك مشاريع كبرى أخرى من أجل توفير دخل وميزانية للأندية، هناك عروض عالمية كبرى قُدمت للأهلي، منها ما تم تداوله وهناك عروض أخرى لم يتم الكشف عنها، وننتظر أيضا عروض جديدة".

وأردف: "نقترب من الوصول إلى الأرقام التي تم تداولها بالرغم من الأزمة الاقتصادية، بل نتوقع تجاوز ما يتم تداوله، ونتوقع الوصول إلى 10 أو 12 راعيا للنادي الأهلي، وقريبا سيعلن النادي كافة التفاصيل الخاصة باتفاق الرعاية".

وأكمل: "نعمل على جذب الرعاة بعدة طرق، منها ألا تقتصر الرعاية على قميص الفريق فقط، ولكن هناك تفاصيل لا يمكن الإعلان عنها، والأمر لن يتوقف على الأهلي فقط بل سيشمل الأندية كلها".

وأتم: "الاجتماع مع وزير الرياضة كان مثمرا جدا، وتم في حضور رابطة الأندية التي قدمت موسما استثنائيا، وسندعم اتحاد الكرة في توجهه من أجل التطوير وإطلاق مشروع الهدف والاستفادة منه".