الزمالك يلتقي المصري في مباراة بدوافع مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يحل الزمالك، الذي حسم لقب الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة المحلية.

ويتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 76 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من النهاية، ما يعني استحالة تعويض ذلك الفارق.

وضمن الزمالك، الذي حقق 24 انتصارًا و4 تعادلات وخسر 4 مرات، إنهاء المسابقة بطلًا للمرة الثانية على التوالي، والـ14 في تاريخه.

في المقابل، يحتل المصري المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات، و13 تعادلًا، وخسر 11 مرة.

ويتساوى المصري مع الاتحاد وسيراميكا كليوباترا بنفس الرصيد من النقاط.

ويبدو الأمر وكأن الفريقين يدخلان المباراة بلا دوافع، بعد أن حسم الزمالك لقب الدوري المصري لهذا الموسم، فيما حقق المصري هدفه الذي حدده في الأسابيع الماضية بضمان البقاء في الموسم الجديد، بعد أن كان مهددًا بالهبوط في وقت سابق.

لكن الزمالك يدخل المباراة بأهداف مختلفة تتمثل في إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، الذين خاضوا عدة مباريات في وقت قصير خلال الفترة الماضية، وكذلك اختبار عدد من الشباب والناشئين.

ويدخل جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، مباراة اليوم بقائمة معظمها من اللاعبين الشباب والبدلاء، بعد حسم اللقب، لعله يجد عناصر جديدة تستحق الاستمرار مع الفريق الأول في الموسم الجديد.

ومنح فيريرا 10 لاعبين راحة سلبية، وهم محمود حمدي "الونش"، ومحمد عبدالغني، وأحمد فتوح، وحسام عبدالمجيد، وأحمد سيد "زيزو"، وحمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمد أشرف "روقا"، وإمام عاشور.

في المقابل، يظهر 6 لاعبين جدد لأول مرة في قائمة الزمالك، وهم محمد حمدي، ومحمد حسام "بيسو"، وأحمد رفاعي، ومحمد خضري، وأحمد عبدالرحيم "إيشو"، وأدهم الخواجة، إضافة إلى لاعبين شباب آخرين سبق لهم الظهور في قائمة الفريق الأبيض.

وسار الزمالك على خطى الأهلي، الذي يخوض مبارياته باللاعبين الشباب والبدلاء، منذ مباراة الاتحاد السكندري في 7 أغسطس الجاري.

لكن الأهلي اتخذ هذا القرار اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية ضد الفريق، حسب وصف النادي، والتي كان آخرها إلغاء هدف بيرسي تاو في شباك فاركو يوم 3 من الشهر الجاري.

ويسعى الزمالك للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما عرقله الاتحاد السكندري بالتعادل بهدف في الجولة 32، لكن ذلك لم يؤثر على حسمه اللقب.

من جانبه، يأمل المصري في العودة إلى سكة الفوز، بعد أن تعادل مع البنك الأهلي بهدف أيضًا في الجولة الماضية.

وكان الزمالك حقق الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري للدوري، في أبريل الماضي، ضمن الجولة 16.

ولم يتعرض الزمالك للهزيمة على يد المصري في كل البطولات، منذ الخسارة بنتيجة 1-2 في أبريل 2019 ضمن الجولة 28 من الدوري موسم 2018-2019.

بطاقة المباراة

الفريقان: المصري والزمالك

المناسبة: الجولة 33 من الدوري

التاريخ: 26 أغسطس 2022

التوقيت: 09:00 مساءً

الملعب: برج العرب

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: وليد عبدالرازق