إنبي يوضح حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم إيبوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف شريف أبوالغيط، عضو مجلس إدارة إنبي والمتحدث الرسمي باسم النادي، حقيقة تلقي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق إيبوكا خلال الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، ولفت الأنظار بعد أن سجل 13 هدفًا، احتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، بالتساوي مع ثنائي آخر.

وقال أبوالغيط، في تصريحات لقناة "المحور" مساء اليوم الخميس، "إيبوكا أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري، لكن لم يصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضمه".

وأضاف المتحدث باسم إنبي "وصلنا فقط عرض من الهلال السوداني في وقت سابق لكنه كان عرضًا ضعيفًا ورفضناه".

وأوضح أبوالغيط "الصفقات التبادلية خيار متاح لرحيل إيبوكا، لن نفرط في أي لاعب لا نملك بديلًا له، نبيع اللاعبين فقط عندما يتوافر البديل ويصلنا عرض مناسب".

وأكمل أبوالغيط "سمعنا عن اهتمام الزمالك بالحصول على خدمات محمود جاد، لكن لم يصلنا أي عرض رسمي".

وتحدث أبوالغيط عن موقف البرتغالي جورفان فييرا، مدرب الفريق، في ظل النتائج السيئة في الدوري المصري.

وقال "فييرا لديه سيرة ذاتية قوية، صحيح أن نتائج إنبي لا ترضينا في الوقت الحالي، لكننا ندعم المدرب في الوقت الحالي، وفي نهاية الموسم سنجتمع ونقيم التجربة ثم نتخذ قرارًا".

ويحتل إنبي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، وحقق الفريق البترولي فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات بالمسابقة.