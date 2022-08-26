محامي الأهلي لمصراوي: مديرية أمن الجيزة تسلمت حكم مرتضى منصور.. وننتظر التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف محمد عثمان محامي النادي الأهلي عن تسلم مديرية أمن الجيزة الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والخاص بحبسه لمدة شهر.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "مديرية أمن الجيزة تسلمت الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك".

وأضاف: "من المفترض أن تقوم المديرية بتنفيذ الحكم وضبط رئيس الزمالك".

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا ضد مرتضى منصور في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.‏

وسبق وأن تقدم محمد عثمان بطلب إلى العميد مدير مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة «محل إقامة المحكوم عليه مرتضى منصور»، لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك وذلك امتثالاً واحترامًا لأحكام القضاء المصري.

وادعى مرتضى منصور من خلال بعض مقاطع الفيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض «حسبما جاء على لسانه».. وهو أمر يخالف القانون والحقيقة.