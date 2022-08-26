والد اللاعب الراحل كمال رضا: نجلي قضى 9 سنوات في نجوم المستقبل.. وأسعى للحصول على حقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد والد اللاعب الراحل كمال رضا، الذي توفي مؤخرا بعد صراع مع مرض السرطان، أن نادي نجوم المستقبل يحاول التنكر لنجله، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على حقه بعد وفاته.

وقال والد اللاعب الراحل في تصريحات لمصراوي: "نجلي كمال رضا من مواليد عام 2003 وكان منتسبا لنادي نجوم المستقبل، وحصلت على إفادة من منطقة الجيزة لكرة القدم أنه كان مع الفريق لمدة 9 سنوات، بعدما نفى رئيس النادي معرفته بنجلي، وقال إن الفريق لا يضم لاعبا يدعى كمال".

وأضاف: "كمال تعرض للإعياء أثناء مشاركته في مباراة مع نادي النجوم تحت قيادة المدير الفني محمد الشيخ، وشهدت تسجيله 3 أهداف (هاتريك) خلال 10 دقائق".

وتابع: "كمال كان يعاني من المرض منذ شهر يناير الماضي وأجرى جراحتين في مستشفى تخصصي على نفقتنا والعملية الثانية تسببت في إصابته بشلل نصفي، نادي النجوم لم يساهم في علاجه بأي شيء مادي أو معنوي ولم يقم أي شخص من النادي بزيارته".

وأردف: "تواصلنا مع اتحاد الكرة وتلقى نجلي عدة وعود بمساعدته لكن لم يحدث أي شيء مما وُعدنا به".

وأتم: "كنت مشغولا في الفترة الماضية بعلاج نجلي وأسعى للبحث عن حقه في الفترة المقبلة، كمال توفي وهو حزين بسبب ضياع حقه بعد 9 سنوات قضاها في النادي".

وحاول مراسل الخليج 365 التواصل مع محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل، لكن لم يتمكن من الحصول على رد منه حتى الآن.