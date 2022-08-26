حملة سخرية كبيرة ضد هالاند بسبب "الغوص" في مباراة برشلونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تعرض النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لانتقادات وسخرية من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقطة حصوله على ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال مباراة فريقه الودية ضد برشلونة.

وتعادل مانشستر سيتي مع برشلونة بنتيجة 3-3 في مباراة ودية خيرية أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء أمس الأربعاء.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء جدلية للفريق الإنجليزي، سجل منها رياض محرز هدف التعادل القاتل.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتهمت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي هالاند بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلمسه أندرياس كريستينسن، مدافع برشلونة الجديد.

وكتب أحد المتابعين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "هالاند كان يجب أن يحصل على ميدالية ذهبية بعد لقطة الغوص".

وقال متابع آخر "لقطة غوص هالاند كانت سخيفة"، فيما كتب آخر "لقطة غوص هالاند هي اللقطة الأكثر عارًا التي رأيتها في حياتي".

ورأى متابع آخر أن "هالاند كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء"، فيما كتب مشجع آخر "أحيانًا أكره كرة القدم بسبب لقطات مثل غوص هالاند هذه".