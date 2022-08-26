الصفقات والخماسي المعار.. الخليج 365 يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا جديدا، اليوم الخميس، مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف لمناقشة موقف الصفقات الجديدة بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني في أقل من 48 ساعة للخطيب مع اللجنة وذلك عقب قرار قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن الاجتماع الذي استمر أكثر من 4 ساعات بقليل تطرق لمناقشة التقرير الفني عن الفريق وما يحتاجه من صفقات ودعم للموسم الجديد.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن الاجتماع ناقش أيضا موقف اللاعبين الصاعدين والذين شاركوا في المباريات الأخيرة والعروض الجادة لإعارتهم بهدف مشاركتهم في المباريات.

وأضاف أنه تم أيضا مناقشة موقف اللاعبين المعارين خارجيا وعلى وجه التحديد شادي رضوان وفهد جمعة وأحمد رمضان بيكهام والعربي بدر وعبدالرحمن مانو.

وأوضح المصدر أن الاجتماع تطرق لموقف بيرسي تاو وكذلك لويس ميكسيوني والعروض التي وصلت للأخير على وجه التحديد.

ومن المقرر أن يعلن محمود الخطيب ولجنة التخطيط عقب نهاية مباريات الدوري خطة واضحة لتصحيح مسار الفريق الأول.