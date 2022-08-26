بثنائية إيجالو وماريجا.. الهلال يستهل الدوري السعودي بالفوز على الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استهل نادي الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على مضيفه الخليج بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة الهلال والخليج على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي لموسم "2022-2023".

وافتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه النيجيري المخضرم أوديون إيجالو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله المالي موسى ماريجا الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 25.

وبهذه النتيجة، حصل الهلال على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الجديد.

وشهدت الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي أيضا فوز ضمك على الفيحاء بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي سيلتقي مع الزمالك يوم 9 سبتمبر المقبل في لقاء ودي على كأس لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.