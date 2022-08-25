شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بالزمالك لاستكشاف الاتحاد قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالجولة الماضية، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا.

ودخل اليوم الخميس فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الاتحاد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذي حققه الثلاثاء الماضي على حساب فاركو بهدفين نظيفين رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمود عبد العزيز لاعب المقاولون في الشوط الأول.

وشدد شوقي غريب على أهمية الفوز لتأكيد بقاء ذئاب الجبل في الدوري العام، في ظل المنافسة القوية مع الجونة وإيسترن كومباني على المركز الخامس عشر.

ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا أخر.