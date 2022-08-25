شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف و3 لاعبين خارج قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندرى قائمة الفريق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندرى غياب محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق بسبب إعلانه الاعتزال وانتهاء مشواره الكروي بنهاية الموسم والذى أكد أن مباراة الزمالك الماضية كانت الأخيرة له في مسيرته مع الساحرة المستديرة ،كما غاب الظهير الأيمن هشام صلاح والأيسر صبري رحيل وأحمد نبيل "مانجا" عن قائمة زعيم الثغر أمام ذئاب الجبل.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالى: وجاءت اختيارات الجهاز الفني للاعبين كما يلي: صبحي سليمان – فارس السيد - عبد الله نصيب – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – نادر رمضان – محمود بسيونى - عبد الغني محمد – كريم ممدوح – كريم الديب - محمد مجدي – مورو ساليفو – مروان عطية – أحمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – خالد الغندور – سعيدو سمبوري – مابولولو – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن.

من ناحية أخرى وضع مسئولو نادى الاتحاد السكندرى ملف تدعيم مركز حراسة المرمى على رأس أولوياتهم في الانتقالات الصيفية خصوصا بعد إعلان محمد عبد المنصف حارس زعيم الثغر الاعتزال بنهاية الموسم فضلاً عن الأزمة التي تعرض لها الفريق بعد اعتزال أحمد يحيى قبل أن يتراجع عن قراره.

كما استقر مسئولو سيد البلد على تدعيم خط الهجوم في الانتقالات الصيفية بلاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذا المركز، بسبب عدم توافر البدائل المناسبة للمهاجم الأنجولى مابولولو الذى أثر غيابه على الفريق في أكثر من مباراة بسبب الإصابة.