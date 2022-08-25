شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وطاهر محمد طاهر يواصلان التأهيل على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ثنائي الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر أداء تدريبات بدنية وفقًا لبرنامج التأهيل والعلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها كل لاعب .

وأصيب طاهر محمد طاهر بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعتهما بالجولة الـ24 ببطولة الدوري يوم 12 يوليو الماضي والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ويواصل طاهر محمد طاهر حالياً تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

فيما يواصل حسين الشحات التأهيل للتعافي من جراحة غضروف الركبة، التي أجراها مؤخراً حيث تعرض اللاعب لهذه الإصابة قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت يوم 5 يوليو الماضى.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تجمع الفريقين السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات البدنية.

وتحدث البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة أنبي التي خاضها الأحمر أمس بالجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

كما شرح سواريز للاعبي الأهلي عدة أمور خاصة بمباريات الفريق المقبلة بالدوري ونصائح وتعليمات فنية لكل لاعب بالفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش بعد غد ، السبت، في الجولة 33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.