شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يعود إلى قائمة سيراميكا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى خدمات محمد إبراهيم أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.

وغاب إبراهيم عن مباراة طلائع الجيش الماضية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله حيث فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب لشكواه من بعض الإجهاز حتى لا يتعرض للإصابة.

من ناحية أخرى ، اتفق أحمد سامى، المدير الفنى للفريق على عقد جلسة خاصة مع المسئولين فى النادى للاتفاق فيها على ملف وخريطة الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وطلب أحمد سامى تدعيم الفريق فى عدد من المراكز، استعداداً للموسم الجديد فضلا عن تعويض اللاعبين المقرر رحيلهم عن فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تنتظر الإدارة تقريراً كاملاً من المدرب عن ملف الصفقات والراحلين.

ويحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 35.