شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد: مستحقاتي لدى نادي الداخلية 4 مليون جنيه مكافآت الإجادة والصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عيد المدير الفني السابق لفريق الداخلية أنه قدم شكوى رسمية ضد النادي لدى اتحاد الكرة، لأن مستحقاته التي لم يتحصل عليها هو وجهازه المعاون ولاعبوه وصلت إلى 4 مليون جنيه.

وقال عيد في تصريحات لليوم السابع: "إدارة النادي وعدتنا بمكافأة اجادة قيمتها 2000 جنيه لكل لاعب عن كل مباراة، بما يعنى أن كل لاعب خاض المباريات الـ22 للفريق يستحق 44 ألف جنيه فقط، وهي أقل قيمة مكافآت اجادة في القسم الثاني".

وأوضح عيد: "كانت هناك لائحة تنص على صرف أكثر من مليون جنيه للفريق والجهاز حال الصعود لم نتحصل عليها، بخلاف مكافآت الاجادة، لتصل القيمة الإجمالية للمستحقات المتأخرة إلى 4 مليون جنيه".

وأكد عيد أنه تقدم بشكاوى لاتحاد الكرة وجمعية اللاعبين المحترفين، بعدما أشتكى عدد من اللاعبين من تأخر مستحقاتهم لدى النادي، موضحا أنه يتمسك بحقوق اللاعبين وجهازه المعاون بصفته كان المسئول عن حقوقهم".