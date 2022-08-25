شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخوض تدريبات استشفائية بعد استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال خضوعه لتدريبات استشفائية، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة النادي المصري في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري غداً الجمعة، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالأسكندرية في الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

واختار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك 20 لاعبا لمواجهة المصري وهم، حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية ، خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي، خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر، خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ويحتل نادي الزمالك، صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.